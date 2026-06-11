Уже несколько недель кряду бушует скандал вокруг фигуры Дуаира Дулькамаля — респектабельного политика и бывшего главы МИД Союза Коморских Островов, небольшого государства в Африке.

EPA/ТАСС Дуаир Дулькамаль

Экс-дипломата задержали на территории Европы и экстрадировали во Францию (страну его второго гражданства), где Дулькамалю теперь светит серьезный тюремный срок за финансовые махинации и мошенничество в особо крупном размере. Впрочем, у истории есть и второе дно, свидетельствующее о наличии скрытых мотивов у Парижа.

Карьера Дуаира Дулькамаля строилась преимущественно на территории Коморских островов, где тот прошел путь от рядового политического активиста до члена парламента и руководителя МИД. Однако еще в начале нулевых политик предусмотрительно обзавелся вторым паспортом.

А с годами, по мере роста благосостояния, он начал постепенно перебираться в Пятую республику. Вместе с супругой он поселился на острове Реюньон в Индийском океане, где в 2010 году приобрел небольшой загородный домик.

Почти сразу же после покупки Дулькамаль (на тот момент — общественный активист) подал французским властям запрос на материальную помощь, сославшись на «тяжелое положение» и «исчерпание последних ресурсов на переезд». Запрос был удовлетворен, ведь Дулькамаль был не первым коморским политиком, перебравшимся во Францию, и власти таким образом рассчитывали расширить прослойку африканских лоялистов.

Однако при подаче запроса на матпомощь Дулькамаль умолчал об одном факте: он продолжал работать на Коморах, получая за общественную деятельность неплохие барыши. Выплаты продолжались и в последующие годы — даже в период, когда он стал делегатом Ассамблеи Союза Коморских Островов (то есть членом национального парламента) и вошел в группу международного сотрудничества.

Схема работала бесперебойно вплоть до 2020 года. За это время Дулькамаль и его жена успели получить незаконные пособия из двух социальных фондов на общую сумму около 350 тыс. евро.

К моменту, когда афера вскрылась, хитрец уже получил пост министра иностранных дел, а с ним — и дипломатический иммунитет. Впоследствии Дулькамаль неоднократно бывал в Европе с рабочими визитами. В том числе встречался с налоговиками и силовиками Пятой республики. Однако арестовать его французы не решались — из опасений, что это может испортить и без того сложные отношения с Коморами.

Впрочем, даже после ухода Дулькамаля в отставку в 2024 году заключить его под стражу оказалось невозможно: политик не появлялся по месту жительства во Франции, хотя продолжал активно путешествовать по Европе. При этом оформить запрос на его арест непосредственно на Коморах мешали юридические препоны, включая отсутствие взаимного соглашения об экстрадиции преступников.

Поймать Дулькамаля удалось лишь в мае 2026 года, во время его путешествия по странам Западной Европы. Политик был арестован Интерполом по наводке местных информаторов и этапирован во Францию, где состоялся ускоренный суд.

С учетом того, что за полтора десятилетия следствием было накоплено несколько десятков томов, стороне обвинения не составило труда обосновать свою позицию. Местами прокуроры заметно давили на эмоции. В частности, в материалах заседания неоднократно подчеркивалось, что средства недополучили уязвимые категории французского населения, включая стариков. А это, в свою очередь, сказалось на благополучии Франции и ее репутации социально заботливой страны ЕС.

Подобная постановка вопроса, вероятно, нужна была для минимизации шанса получения Дулькамалем условного срока. Финал разбирательства был также предсказуем: бывшего министра приговорили к двум годам тюремного заключения, однако тот почти сразу же подал на обжалование. Судебный процесс зашел на новый круг.

Дело Дулькамаля получило значительный общественный резонанс. Хотя по объемам «отъема» бюджетных средств коморский узник проигрывает большинству французских коллег. Так, например, политик Жером Ривьер, условно осужденный в 2025 году за многократные налоговые махинации и отмывание денег через зарубежные фонды, надул французский бюджет почти на миллиард евро, что в три раза больше, чем наворовала чета Дулькамаль.

Коррупционный флер, тянущийся за другими высокопоставленными чиновниками, включая бывших президентов Франсуа Олланда и Николя Саркози, и того больше.

При этом дело Дулькамаля имеет все шансы перерасти в геополитическое разбирательство. Французское правосудие уже несколько раз намекало на наличие неких «дополнительных улик», которые могут добавить к обвинительному заключению новые, более тяжелые статьи. Вероятнее всего, речь идет о деятельности политика в рамках отстаивания прав Коморских островов на возвращение региона Майотта, который Франция с 1970-х годов в одностороннем порядке считает частью своих земель — как заморский департамент.

Долгое время именно Дулькамаль оставался ключевым препятствием в достижении компромисса между государствами. Будучи частью президентской команды Аззали Ассумани, он не только мешал французам проводить политику по поглощению спорных территорий в обмен на вливания в коморский бюджет, но и пытался формировать противовесы — например, через сближение с Китаем.

И хотя после отставки в 2024 году и прихода ему на смену более лояльного и гибкого Мбае Мохамеда влияние Дулькамаля на внешнюю политику Комор заметно ослабло, у него оставались рычаги давления на кабинет Ассумани.

А потому, пока Дулькамаль находился на свободе, Франция и Коморы не могли пойти на сделку. Существовал реальный риск, что любое резкое изменение позиции по Майотте вызовет всплеск общественного негодования на Коморах, а Дулькамаль — как опытный и узнаваемый политик с репутацией «защитника коморских земель» — быстро станет лицом оппозиции.

Уголовное же преследование позволило легитимно закрыть этот вопрос. Это отчасти объясняет и неожиданно мягкую реакцию коморских властей на инцидент: кабинет Ассумани принял информацию об аресте Дулькамаля во внимание, однако оставил вопрос на откуп французским силовикам.

Параллельно с этим Африка готовится к новому (внеочередному) турне президента Эммануэля Макрона по странам Черного континента, которое должно состояться во второй половине лета. И Коморские острова, судя по первым утечкам, рассматриваются как один из пунктов на этом маршруте.

Не исключено, что Макрон и Ассумани вновь будут обсуждать проблематику Майотты. Правда, уже без риска, что кто-то будет пытаться им мешать извне.