Киев, 17 июня, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает причин поездки лидеров африканских стран в Россию 17 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран Африки в пятницу, 16 июня. Его словам приводит агентство Reuters.

В пятницу в Киев прибыла миротворческая миссия стран Африки по поиску путей политического урегулирования конфликта на Украине. В состав миротворческой миссии входят президенты Замбии, ЮАР, Сенегала и Коморских островов.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран Африки призвал Зеленского завершить вооружённый конфликт как можно раньше. По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, необходимо завершить конфликт до того, «как всё будет потеряно».

Позднее делегация покинет территорию Украины и отправится в Польшу, откуда в субботу, 17 июня, вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.