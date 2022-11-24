Париж, 24 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «развернуть более активную работу» с Коморскими Островами и поставить больше военных средств для «остановки отъезда» мигрантов на Майотту, где уже несколько дней происходят ожесточенные столкновения между соперничающими бандами, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Теперь мы собираемся начать гораздо более активную работу с Коморскими Островами, чтобы остановить отъезд мигрантов», — пояснил президент в ответ на вопрос выборных должностных лиц Майотты.

Эммануэль Макрон напомнил о решении правительства направить на Майотту элитное подразделение полиции, после ожесточенных столкновений.

«Столкнувшись с этим явлением, мы сначала как можно быстрее примем меры безопасности, затем будем сотрудничать с Коморскими Островами, и, в-третьих, мы должны продолжить углубленную работу по реформам на Майотте, потому что мы можем ясно видеть, что сегодня наша ситуация, наши правила должны быть адаптированы к реальности на местах», — заверил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, французские власти должны прекратить поставлять вооружения киевскому режиму, особенно гаубицы CEASAR, заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.