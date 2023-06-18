Путин обсудил Украину с африканской мирной миссией
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль, главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема. Ещё одним членом делегации стал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Участие в обсуждении приняли представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.
Участникам встречи предложили на обед камчатского краба, борщ с тушёной уткой и сливками, клубничный суп с ягодным мороженым и меренгами. Помимо этого, гостям предложили выбрать из салата с кальмарами, ягнёнка с картофелем и артишоками, оладий с тремя видами икры, жюльена из овощей с мурманским палтусом и лимонного сорбета.
Президент Украины Владимир Зеленский, которого африканская миссия посетила на день раньше, 16 июня, заявил, что не понимает логики визита африканских лидеров в Россию.
Президент России показал на встрече с руководителя стран Африки парафированный договор с Украиной. Этот договор включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Проект учитывал всё вплоть до количества единиц военной техники и личного состава. Судя по документу, в договоре помимо Москвы и Киева, также должны были участвовать Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж, Минск и Анкара. Они выступали гарантами соглашения. Украина отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, отметил Путин.
Президент ЮАР Рамафоса рассказал Путину об африканском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине. Рамафоса подчеркнул, что страны Африки хотели бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. Также он призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Чёрное море. Всего африканский мирный план состоит из 10 пунктов и подразумевает, помимо прочего, обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.
Глава государства также отметил, что Россия с большим уважением относится к позиции африканских лидеров, говорящих о необходимости мирного разрешения конфликтов. Путин подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.
Путин на встрече с африканской делегацией 17 июня назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для Москвы. Глава государства отметил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела.
С 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит Россия — Африка. Ожидается приезд в Россию африканских делегаций высшего и высокого уровня.