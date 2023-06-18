Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль, главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема. Ещё одним членом делегации стал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Участие в обсуждении приняли представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины. Слева — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, справа — помощник президента РФ Юрий Ушаков. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Сергей Бобылев/ТАСС Встреча президента РФ Путина с лидерами африканских государств. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Участникам встречи предложили на обед камчатского краба, борщ с тушёной уткой и сливками, клубничный суп с ягодным мороженым и меренгами. Помимо этого, гостям предложили выбрать из салата с кальмарами, ягнёнка с картофелем и артишоками, оладий с тремя видами икры, жюльена из овощей с мурманским палтусом и лимонного сорбета.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого африканская миссия посетила на день раньше, 16 июня, заявил, что не понимает логики визита африканских лидеров в Россию.

Павел Бедняков/РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Павел Бедняков/РИА Новости Министр иностранных дел Сенегала Айсата Таль Саль (слева) и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Президент России показал на встрече с руководителя стран Африки парафированный договор с Украиной. Этот договор включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Проект учитывал всё вплоть до количества единиц военной техники и личного состава. Судя по документу, в договоре помимо Москвы и Киева, также должны были участвовать Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж, Минск и Анкара. Они выступали гарантами соглашения. Украина отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, отметил Путин.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Президент ЮАР Рамафоса рассказал Путину об африканском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине. Рамафоса подчеркнул, что страны Африки хотели бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. Также он призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Чёрное море. Всего африканский мирный план состоит из 10 пунктов и подразумевает, помимо прочего, обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина и президента ЮАР Рамапоса. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Глава государства также отметил, что Россия с большим уважением относится к позиции африканских лидеров, говорящих о необходимости мирного разрешения конфликтов. Путин подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

Евгений Биятов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Евгений Биятов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

Путин на встрече с африканской делегацией 17 июня назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для Москвы. Глава государства отметил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела.

Евгений Биятов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Коморских островов, председатель Африканского союза Асумани Азали. Санкт-Петербург. 17 июня 2023

С 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит Россия — Африка. Ожидается приезд в Россию африканских делегаций высшего и высокого уровня.