Санкт-Петербург, 15 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщили 15 июля дипломатические источники.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

К встрече в рамках второго саммита Россия — Африка (пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге) готовы главы ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Коморских Островов.

«Главы мирной миссии рассчитывают встретиться с главой российского государства до открытия или во время саммита», — процитировал дипломата ТАСС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 июня Путин в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге встретился с африканской делегацией и обсудил в коллегами из ЮАР, Замбии, Сенегала и Коморских Островов, а также с представителями Конго и Уганды и премьер-министром Египта ситуацию на Украине.

Руководство этих стран выступило с миссией по содействию мирному урегулированию ситуации на Украине.

Прежде чем приехать в Россию, делегация побывала в Киеве и встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Узнав о том, что африканские гости отправились в Россию обсуждать вопрос Украины, он заявил, что не понимает логики действий африканской миссии.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече в Константиновском дворце предложил план из десяти пунктов в качестве основы для мирного урегулирования. Следующим этапом урегулирования должен стать 2-й саммит Россия — Африка.

Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что все проблемы на Украине начались после госпереворота 2014 года. Этот вооружённый переворот активно поддержали западные спонсоры Киева, подчеркнул президент России.