Морони, 14 января, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В Союзе Коморских Островов стартовали выборы президента, сообщила 14 января газета La Gazette de Comores.

Wang Guansen/Global Look Press

В республике идёт тропический ливень, который помешал открытию некоторых избирательных участков. Голосование завершится в шесть вечера. На подсчёт голосов уйдёт три дня.

Если понадобится, голосование во втором туре состоится 25 февраля.

В списке кандидатов на пост президента — действующий глава государства Азали Ассумани, экс-глава МИД республики Абуду Соефо, лидер партии «Демократическое объединение Комор за равноправие» Муигни Барака Саид Соилихи, глава партии «Оранж» Дауду Абдалла Мохаммед.

Президента Союза Коморских Островов выбирают на пятилетний срок. Ассумани находится на посту президента СКО с 2016 года. Кроме того, он был президентом республики с 1999 по 2006 год. Он впервые победил на выборах, придя изначально к власти в результате военного переворота.