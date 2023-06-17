Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Кадр из видео из телеграм-канала Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне

В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских Островов — Азали Ассумани, Сенегала — Маки Саль и ЮАР — Сирил Рамафоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства намечено на 17 июня много важных мероприятий и в том числе встреча с лидерами африканских государств. Так, Путин принял участие в церемонии поднятия флагов России, СССР и Российской империи перед «Лахта центром».

До этого советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что главы африканских стран уже прибыли Петербург, чтобы встретиться с президентом России. Также он указал, что в работе форму принимали участие более 150 высокопоставленных официальных лиц.

Лидеры шести стран Африки посетили Киев и заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости скорейшего завершения конфликта. Президент ЮАР заявил, что африканские государства готовы стать посредниками в этих переговорах. Зеленский, однако, от этого предложения отказался.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 15 июня назвал инициативу стран Африки по разрешению украинского конфликта крайне важной. Также он выразил свою поддержку их миссии.