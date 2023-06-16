Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки в Санкт-Петербурге обсудит предложенную ими мирную инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине и будущее зерновой сделки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На переговоры президенты Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Коморских островов, а также представители Египта, Конго и Уганды.

В пятницу, 16 июня, миротворческая миссия стран Африки по поиску путей политического урегулирования конфликта на Украине прибыла в Киев. Позднее делегация отправилась в Польшу, откуда в субботу, 17 июня, вылетит в Санкт-Петербург.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидерами африканских стран заявил, что не видит логики в их решении посетить Россию. При этом украинский лидер подчеркнул, что лидеры стран Африки имею полное право принимать подобные решения, так как эти страны являются свободными.