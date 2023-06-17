Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по завершению переговоров с главами африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге предложил им прогуляться на катере по заливу до Петергофа. Об этом в субботу, 17 июня, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По окончанию встречи президент России предложил главам делегации осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа», — сказал заместитель руководителя администрации президента.

На встрече с Владимиром Путиным в Константиновском дворце присутствовали президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Также в состав африканской делегации вошли представители Египта, Конго и Уганды.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава российского государства на встрече с лидерами стран Африки представил собеседникам проект стамбульского договора с Украиной, который включал в себя положения о нейтралитете и гарантии безопасности. Кроме того, парафированный договор также учитывал всё вплоть до количества единиц военной техники и личного состава.

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть любые предложения стран Африки по политическому урегулированию конфликта на Украине.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев в составе африканской делегации. Там африканский лидер раскрыл детали мирного плана по Украине, состоящего из десяти пунктов и включающий обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим.