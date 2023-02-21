Новороссийск, Краснодарский край, 21 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Из-за сильного шторма в Чёрном море у берегов Краснодарского края потерпел крушение сухогруз Seamark, который ходит под флагом Коморских островов и на борту которого было 11 членов экипажа. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Морспасслужба/РИА Новости Морская спасательная служба

«Одиннадцать человек экипажа, россияне, находились на борту [судна Seamark]», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также он уточнил, что сухогруз перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки, и добавил, что к месту инцидента уже направляются спасательные плоты Морской спасательной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее девять рыбаков вечером 4 февраля пропали без вести в результате опрокидывания судна у побережья.