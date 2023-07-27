Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом заявил, что Россия поддерживает подключение союза к международным объединениям.

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«Россия одной из первых положительно откликнулась на <…> инициативу о предоставлении союзу полномочного, полноправного членства в «Группе двадцати», — сказал Путин.

Путин отметил, что Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» будет принято на следующем саммите в Индии и с сентября 2023 года союз станет полноправным членом G20.

Российский лидер отметил, что Москва рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.

В свою очередь лидеры африканских стран поблагодарили Путина за поддержку на международных площадках.

Глава Российского государства на встрече также отметил, что, несмотря на сложности пандемии и санкции, удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами. Путин подчеркнул, что товарооборот увеличился почти на 35%.

Кроме того, как заявил Путин, Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822304" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с Председателем Африканского союза, Президентом Союза Коморских островов

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Как заявлял 18 июля заместитель директора департамента Африки МИД Александр Поляков, 49 стран подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка, около половины из которых представят на высшем уровне. Мероприятие посетили и руководители ведущих региональных организаций Африки.

Африканский союз объединяет 55 государств континента.

Глава Африканского союза Азали Ассумани, принимающий участие в саммите Россия — Африка, ранее заявил, что африканские страны намерены обсудить с президентом России возможность возобновления зерновой сделки.

Председательство Индии в G20 началось в ноябре 2022 года. Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи объявил, что встречу лидеров стран запланировали провести в сентябре 2023 года. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил 25 июля, что формат участия Путина в саммите G20 в Индии ещё не определён.