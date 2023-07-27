Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Страны Африки очень ценят партнёрство с Россией и готовы работать с ней по всем важным направлениям. Об этом 27 июля заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, выступая на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

гор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и президент Коморских Островов Азали Ассумани

«Россия занимает особое место в партнерстве с нами, и мы в сотрудничестве с Россией готовы работать по всем основным темам», — сказал он.

Ассумани отметил, что в Африке много рабочей силы и природных ресурсов, континент динамично развивается, поэтому там надеются на тесное сотрудничество.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля. Он будет идти два дня. Как сообщил заместитель директора департамента Африки МИД России Александр Поляков, из 55 членов Африканского союза участие в мероприятии подтвердили представители 49 стран. Из них около половины — главы государств или правительств.

Лидеры ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Коморских Островов ранее заявили, что готовы в ходе визита в Санкт-Петербург встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Они хотят обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.