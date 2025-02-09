Аресибо, Пуэрто-Рико, 9 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Угроза цунами объявлена на побережье Пуэрто-Рико, на Кубе, в Гондурасе и на Виргинских островах после мощного землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море. Об этом 8 февраля сообщает Daily Mail со ссылкой на Центр предупреждения о цунами США (NOAA).

Ramon Espinosa/AP/TASS

Отмечается, что в городе Агуадилье в Пуэрто-Рико включена система оповещения, работают сирены. Эвакуация ни в одном из государств Карибского бассейна не объявлялась, но жителям побережья настоятельно рекомендовали держаться подальше от воды, уйти с пляжей и по возможности подняться на возвышенность.

Прогнозируемая высота волны варьируется от одного до трёх метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано сейсмологами у берегов Каймановых Островов. Эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от города Джорджтауна. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.