Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Лидеры различных стран оставляют в Сети сообщения с поддержкой в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, который получил ранение в результате стрельбы на своём митинге в штате Пенсильвании.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Телеканал CNN отмечает, что с обращением по этом поводу выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гондураса Сиомара Кастро де Селайя, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Японии Фумио Кисида, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Нетаньяху в сообщении написал, что он и его супруга шокированы нападением на Трампа. Премьер-министр отметил, что его семья молится за экс-президента США.

Кастро де Селайя, в свою очередь, отметила, что насилие порождает еще больше насилия. Её поддержал Кисида, который подчеркнул, что следует бороться с любой формой насилия, которая бросает вызов демократии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший президент США Барак Обама пожелал скорейшего выздоровления Дональду Трампу в связи со случившемся на митинге в Пенсильвании. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что в США не должно быть места политическому насилию.

Также выступил действующий американский лидер Джо Байден, который осудил стрельбу в Пенсильвании, но отказался называть произошедшее покушением.

Митинг Трампа проходил в городе Батлере. В начале его выступления началась стрельба. Политик прервал выступление, и охрана вывела его со сцены. При этом ухо бывшего президента было в крови.

Позже Трамп подтвердил, что его ранили в ухо и отметил, что якобы потерял много крови. В результате стрельбы погиб один из участников митинга. Еще два человека получили тяжёлые ранения. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого в нападении.