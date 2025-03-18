Тегусигальпа, 18 марта, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Самолет с более чем десятком пассажиров на борту потерпел крушение в Гондурасе. Об этом 17 марта, сообщает издание Еl Нeraldo.

Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

Самолет модели Jetstream 32, принадлежащий авиакомпании LANHSA, упал в море сразу после взлёта из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса, расположенного на острове Роатан. воздушное судно рассчитано на 33 пассажира. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились как минимум 17 человек, включая экипаж. В результате крушения погибли, по предварительным данным, шесть человек — четыре женщины и двое мужчин.

Уточняется, что самолет вылетел в сторону города Ла-Сейба. Как указал начальник национальной полиции Роатана Лисандро Муньос Гарсия, воздушное судно при взлёте столкнулось с механической неисправностью. Самолёт упал в море примерно через минуту после взлёта, в километре от взлетно-посадочной полосы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт, на борту которого находилось пять человек, упал на парковку дома престарелых в американском штате Пенсильвания через небольшое время после взлёта. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что проведет расследование авиакатастрофы, которая продолжила череду аналогичных происшествий по всей стране.

Военный самолет потерпел крушение в суданском Омдурмане. Все, кто был на борту погибли. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, самолет принадлежал суданской армии. Установлено, что борт упал через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме.