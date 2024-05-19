Москва, 19 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Россия искренне соболезнует в связи со смертью посла Гондураса в Москве Хуана Сальгадо, он внёс большой вклад в развитие сотрудничества двух стран. Об этом 19 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Посол Гондураса в Москве Хуан Сальгадо

«Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла. Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве», — привели «Известия» её слова.

Захарова добавила, что Сальгадо отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внёс большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества.

Как ранее передавало ИА Регнум, министерство иностранных дел Гондураса сообщило о смерти Сальгадо. Глава МИД страны Эдуардо Энрике Рейна отметил, что ведомство принимает меры по репатриации тела дипломата в республику.

Сальгадо в 1981 году окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он был послом Гондураса на Кубе и, возвратившись в Россию, занимал пост чрезвычайного и полномочного посла.