Кито, 7 апреля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Действия Эквадора, власти которого назвали штурм посольства Мексики в Кито защитой собственного суверенитета, осудили Аргентина, Боливия, Бразилия и другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, как и Организация американских государств. Об этом 6 апреля заявили представители властей этих стран и организаций.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Аргентина присоединяется к странам региона и осуждает то, что произошло накануне вечером с посольством Мексики в Эквадоре», — указано в заявлении аргентинского МИД.

Власти Аргентины призвали Эквадор соблюдать положения Конвенции о дипломатическом убежище и Венской конвенции о дипломатических сношениях. С осуждением действий властей Эквадора выступили также Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Колумбия, Куба, Чили и Организация американских государств.

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна планирует срочные встречи на разных уровнях в связи с событиями в Кито, а венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал нападение на мексиканское посольство варварством и проявлением фашизма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила полицейский штурм посольства Мексики в Кито, где укрывался бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, реальным риском его побега. Каким образом на практике Глас сможет осуществить побег, министр не уточнила.

Власти Никарагуа окончательно разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в мексиканское посольство в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Также власти Никарагуа выразили солидарность и слова поддержки президенту Мексики Андресу Мануэль Лопесу Обрадору, также принявшему решение приостановить дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в посольство в Кито.

Глава министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила, что в ходе штурма посольства страны в Эквадоре травмы и ранения получили несколько дипломатов. Прошедшее Барсена назвала вопиющим нарушением Венской конвенции.