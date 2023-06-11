Пекин, 11 июня, 2023, 07:37 — ИА Регнум. В столице Китайской Народной Республики спустя два с половиной месяца после установления дипломатических отношений между Китаем и Гондурасом открылось посольство центральноамериканской республики. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По информации источника, в церемонии открытия приняли участие глава министерства иностранных дел КНР Цинь Ган и глава внешнеполитического ведомства Гондураса Эдуардо Энрике Рейна.

Отмечается, что Гондурас стал 182-й страной, установившей с Китайской Народной Республикой дипломатические отношения. При этом ранее внешнеполитическое ведомство Гондураса официально объявило о расторжении дипломатических контактов с Тайванем.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого месяца официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о намерении китайской стороны продолжить укреплять доверие и консенсус по украинскому кризису со всеми сторонами конфликта с конечной целью политического урегулирования.