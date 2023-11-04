Тегусигальпа, 4 ноября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Власти Гондураса отозвали для консультаций посла в Израиле на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом 3 ноября сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

Saeed Jaras/Global Look Press

«Учитывая тяжёлую гуманитарную ситуацию, в которой находится палестинское гражданское население в секторе Газа, правительство президента Сиомары Кастро решило немедленно вызвать господина Роберто Мартинеса, посла Республики Гондурас в Израиле, в Тегусигальпу для консультаций», — привело издание сообщение МИД Гондураса в соцсети Х (ранее Twitter).

Министр иностранных дел республики Херардо Торрес заявил 4 ноября в эфире гондурасского телевидения, что такой шаг не означает отзыв посла и закрытие посольства латиноамериканской страны в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября власти Боливии объявили о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его политики в отношении сектора Газа. Как заявил замглавы боливийского МИД, республика осуждает «агрессивные действия» Израиля, усматривая в них угрозу для мира и стабильности.

Королевство Бахрейн 2 ноября приняло решение отозвать своего посла из Израиля, а израильский посол покинул страну пребывания. Власти Бахрейна также приостановили экономические отношения с Тель-Авивом.

Профессор кафедры дипломатии факультета международных отношений МГИМО, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов 1 ноября заявил, что негативное отношение к политике Израиля характерно для многих латиноамериканских стран, однако Боливия сделала в этом вопросе шаг вперёд. Он подчеркнул, что у власти в Боливии часто стоят левые правительства.