Тегусигальпа, 28 августа, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Мэра города Брус-Лагуна Уилмера Вуда задержали силовики в результате масштабной операции против наркоторговли в Гондурасе. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба прокуратуры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

«В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных — мэр Брус-Лагуна», — сказано в заявлении ведомства.

Предполагается, что мэр Брус-Лагуны как самостоятельный наркоторговец организовал и курировал перевозку самолётами и катерами около 30 тонн наркотического вещества.

Три ликвидированные в результате операции преступные организации за последние пять лет координировали приём на территории Гондураса как минимум 99 самолетов с наркотиком из Южной Америки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что крупную партию наркотика весом 646 кг обнаружили грузчики при разгрузке бананов в дистрибьюторском центре торговой сети Albert в поселке Клецаны под Прагой. Сотрудники дистрибьюторского центра торговой сети Albert при разгрузке поддонов с поступившими биобананами обнаружили среди фруктов подозрительные свёртки.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции забрали свёртки на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что эти пакеты содержат наркотическое вещество, а именно кокаин.