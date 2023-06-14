Москва, 14 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Авторитет БРИКС растёт, и желание Египта присоединиться к этой международной организации означает, что она состоялась и превращается в реальный перспективный инструмент мировой политики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Как отметил парламентарий, Египет не одинок в стремлении присоединиться к БРИКС. Периодически появляются новости о желании той или иной страны подключиться к работе этой международной структуры. Ряд государств вырабатывают соответствующие форматы взаимодействия с БРИКС. В том числе ближайший союзник России — Белоруссия. Кроме того, интерес к БРИКС проявляет Аргентина — одна из крупнейших экономик Латинской Америки. По словам Новикова, это означает, что этот клуб стран состоялся, а его авторитет растёт. Возникают конкретные механизмы влияния на международную ситуацию.

Депутат подчеркнул, что БРИКС в отличие от таких структур, как НАТО и прочие союзнические организации, выстраиваемые США, не претендует на взлом системы международных отношений, связанных с ролью Организации Объединённых Наций. Наоборот, БРИКС, как и ШОС, не оспаривает, а подкрепляет своей деятельностью роль ООН.

«Ясно, что такие государства, как Египет, это в полной мере устраивает», — заявил Новиков.

Развивая эту мысль, депутат констатировал, что попытки сформировать однополярный мир, а значит и диктовать свою волю всем остальным странам, оборачиваются колоссальными издержками для абсолютного большинства государств мира. Причем эти издержки связаны не только с политической репутацией, но и с прямым экономическим ущербом, вызванным неэквивалентным обменом, навязанными правилами игры и той ролью, которую сегодня играет доллар в мировых расчётах.

Эти попытки выстроить мир на принципах гегемонизма, по мнению парламентария, не случайны. Это не просто чьи-то амбиции. Определённые круги мировой элиты хотят обогащаться за счёт выстраивания неравноправных торговых, экономических и финансовых отношений.

«Но Египет не настолько слабое государство, чтобы постоянно оглядываться на Вашингтон, на его амбиции, — сказал Новиков. — Эта страна способна заявлять о своих национальных интересах, с одной стороны. С другой — эти национальные интересы в современном глобальном мире не связаны с изоляцией от этого самого мира».

Депутат призвал не забывать, что БРИКС предлагает равноправные партнёрские отношения, даёт возможность вырабатывать правила игры, отличные от тех, что навязывает Запад. В БРИКС задействованы крупнейшие растущие экономики Китая, Индии и России с ее политическим влиянием и опытом работы на международной арене. В свою очередь, Бразилия и ЮАР играют очень большую роль (как политическую, так и экономическую) на своих континентах.

«Поэтому желание Каира войти в клуб этих государств и вместе с ними вырабатывать некие общие правила работы на мировой арене, общие правила экономического сотрудничества, общие правила политических проблем выглядит вполне естественно», — сказал Новиков.

Это желание, по мнению депутата, свидетельствует об устойчивом повышении роли БРИКС, которая превращается в реальный, серьезный и весьма перспективный инструмент мировой политики. Участвовать в работе такого инструмента захочется ещё многим странам.

«Например, Ирану, — сказал Новиков. — Аналогичные настроения есть у части политической элиты Пакистана».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что посол России в Египте Георгий Борисенко подтвердил информацию о том, что Каир подал заявку на вступление в БРИКС. По словам дипломата, Египет заинтересовался переводом торговли на альтернативные доллару валюты.

Также к Новому банку развития БРИКС могут присоединиться такие страны, как Саудовская Аравия и Гондурас. Первая в настоящее время ведет активный диалог с этим банком, а вторая уже подала официальный запрос на вступление.

Ещё одним свидетельством того, что БРИКС наращивает своё влияние в мире, стало желание президента Франции и посетить предстоящий саммит этой организации.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва исходит из того, что в объединении БРИКС не должно быть стран, присоединившихся к санкциям против России.