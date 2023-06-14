В Госдуме объяснили, почему Египет попросился в БРИКС
Депутат Госдумы Новиков: желание Египта войти в БРИКС говорит о растущем влиянии этого клуба
Москва, 14 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Авторитет БРИКС растёт, и желание Египта присоединиться к этой международной организации означает, что она состоялась и превращается в реальный перспективный инструмент мировой политики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Как отметил парламентарий, Египет не одинок в стремлении присоединиться к БРИКС. Периодически появляются новости о желании той или иной страны подключиться к работе этой международной структуры. Ряд государств вырабатывают соответствующие форматы взаимодействия с БРИКС. В том числе ближайший союзник России — Белоруссия. Кроме того, интерес к БРИКС проявляет Аргентина — одна из крупнейших экономик Латинской Америки. По словам Новикова, это означает, что этот клуб стран состоялся, а его авторитет растёт. Возникают конкретные механизмы влияния на международную ситуацию.
Депутат подчеркнул, что БРИКС в отличие от таких структур, как НАТО и прочие союзнические организации, выстраиваемые США, не претендует на взлом системы международных отношений, связанных с ролью Организации Объединённых Наций. Наоборот, БРИКС, как и ШОС, не оспаривает, а подкрепляет своей деятельностью роль ООН.
«Ясно, что такие государства, как Египет, это в полной мере устраивает», — заявил Новиков.
Развивая эту мысль, депутат констатировал, что попытки сформировать однополярный мир, а значит и диктовать свою волю всем остальным странам, оборачиваются колоссальными издержками для абсолютного большинства государств мира. Причем эти издержки связаны не только с политической репутацией, но и с прямым экономическим ущербом, вызванным неэквивалентным обменом, навязанными правилами игры и той ролью, которую сегодня играет доллар в мировых расчётах.
Эти попытки выстроить мир на принципах гегемонизма, по мнению парламентария, не случайны. Это не просто чьи-то амбиции. Определённые круги мировой элиты хотят обогащаться за счёт выстраивания неравноправных торговых, экономических и финансовых отношений.
«Но Египет не настолько слабое государство, чтобы постоянно оглядываться на Вашингтон, на его амбиции, — сказал Новиков. — Эта страна способна заявлять о своих национальных интересах, с одной стороны. С другой — эти национальные интересы в современном глобальном мире не связаны с изоляцией от этого самого мира».
Депутат призвал не забывать, что БРИКС предлагает равноправные партнёрские отношения, даёт возможность вырабатывать правила игры, отличные от тех, что навязывает Запад. В БРИКС задействованы крупнейшие растущие экономики Китая, Индии и России с ее политическим влиянием и опытом работы на международной арене. В свою очередь, Бразилия и ЮАР играют очень большую роль (как политическую, так и экономическую) на своих континентах.
«Поэтому желание Каира войти в клуб этих государств и вместе с ними вырабатывать некие общие правила работы на мировой арене, общие правила экономического сотрудничества, общие правила политических проблем выглядит вполне естественно», — сказал Новиков.
Это желание, по мнению депутата, свидетельствует об устойчивом повышении роли БРИКС, которая превращается в реальный, серьезный и весьма перспективный инструмент мировой политики. Участвовать в работе такого инструмента захочется ещё многим странам.
«Например, Ирану, — сказал Новиков. — Аналогичные настроения есть у части политической элиты Пакистана».
Ранее ИА Регнум сообщало о том, что посол России в Египте Георгий Борисенко подтвердил информацию о том, что Каир подал заявку на вступление в БРИКС. По словам дипломата, Египет заинтересовался переводом торговли на альтернативные доллару валюты.
Также к Новому банку развития БРИКС могут присоединиться такие страны, как Саудовская Аравия и Гондурас. Первая в настоящее время ведет активный диалог с этим банком, а вторая уже подала официальный запрос на вступление.
Ещё одним свидетельством того, что БРИКС наращивает своё влияние в мире, стало желание президента Франции и посетить предстоящий саммит этой организации.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва исходит из того, что в объединении БРИКС не должно быть стран, присоединившихся к санкциям против России.