Москва, 19 мая, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Сальгадо, сообщил 19 мая МИД республики в социальной сети X.

Павел Бедняков/РИА Новости Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

«МИД Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России, и выражает свои соболезнования и слова солидарности его супруге, детям, другим членам семьи и друзьям», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Свои соболезнования также выразил министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна. Он отметил, что МИД принимает меры по репатриации тела Сальгадо в республику.

По данным Telegram-канала «112», Сальгадо скончался накануне, 18 мая. Послу стало плохо, когда он находился дома.

Коллега Сальгадо вызвал скорую. Причина смерти пока неизвестна.

Выяснилось, что несколько недель назад он обращался к врачам из-за болей в спине. Тогда он отказался ехать в больницу.

Первый постоянный посол Гондураса в России Сальгадо в 1981 году окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и посвятил себя дипломатической работе. Он был послом Гондураса на Кубе и, возвратившись в Россию, занимал пост чрезвычайного и полномочного посла.