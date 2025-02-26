Тегусигальпа, 26 февраля, 2025, 05:27 — ИА Регнум. На севере Гондураса совершил аварийную посадку вертолёт с президентом страны Сиомарой Кастро. Инцидент произошёл из-за погодных условий, сообщило 25 февраля издание El Heraldo.

(сс)Didinono Сиомара Кастро. Президент Гондураса

По предварительным данным, 65-летняя Кастро направлялась из Сан-Педро-Сулы в столицу. Однако в районе Эль-Балин её вертолёт потерпел аварию.

Отмечается, что президент чувствует себя хорошо. С места происшествия её вывезли на полицейской машине. Никто из находившихся на борту не пострадал. Кастро уточнила, что экипаж из-за сильного тумана изначально планировал вернуться в Сан-Педро-Сулу, но потом принял решение посадить вертолёт в джунглях.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября 2024 года в Зимбабве потерпел крушение вертолёт, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мнангагва. На борту находились только члены экипажа. В результате произошедшего никто не погиб.

Вертолёт с президентом Ирана Ибрахимом Раиси 19 мая 2024 года совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл, когда Раиси возвращался с торжественной церемонии открытия плотины на реке Аракс в провинции Восточный Азербайджан. Вертолёт потерпел крушение в лесном массиве. На борту также находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Погибли все, кто был в вертолёте: пять пассажиров и три члена экипажа. Основной причиной крушения вертолёта были названы сложные климатические условия региона в весенний период: внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе высоты и столкновение вертолёта с горой.