Москва, 16 июля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Власти Эритреи заинтересованы в российской военной продукции. Об этом 16 июля заявил посол африканской страны в Москве Петрос Цеггай.

Донат Сорокин/ТАСС Производство военной техники

«На данный момент Эритрея заинтересована в изучении вопросов приоритетности продукции для поставок. Обе страны активно работают над развитием данного вектора взаимодействия», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Цеггай отметил, что вопрос о сотрудничестве в военной сфере находится на повестке дня России и Эритреи и лидеры двух стран обсуждали его во время своей встречи в мае.

Посол африканской страны уточнил, что позиция властей Эритреи по поводу возможности нахождения на территории государства иностранных военных баз после визита президента республики Исайяса Афеворки в Москву не изменилась и страна по-прежнему не заинтересована в их размещении.

Цеггай добавил, что «время покажет, как будут развиваться отношения между нашими странами в этом направлении».

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая президент России Владимир Путин провёл переговоры с Афеворки в Москве.

Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей двух государств и значимые международные вопросы. Также лидеры двух стран подписали ряд межправительственных соглашений. Эритрея выступает против антироссийских санкций, так как они негативно отражаются на странах Африки.