Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность», — сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что страна прикладывает максимум усилий для предотвращения продовольственного кризиса. Как подчеркнул президент, Россия будет и дальше, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны региона.

Путин добавил, что при применении аграрных технологий Африка в перспективе сможет не только накормить себя, обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортёром различных видов продовольствия.

Как сообщало ИА Регнум, действие зерновой сделки (черноморской зерновой инициативы) 18 июля прекратилось, так как Россия отказалась продлевать договорённость и уведомила об этом решении ООН, Турцию и Украину.

Позднее Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» подчеркнул, что в рамках зерновой сделки не было выполнено ни одно обязательство перед Россией.

Посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата форума партнерства «Россия — Африка» Олег Озеров заявил 25 июля, что на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге российская сторона предложит африканским странам возможности решения проблем с продовольствием на фоне завершения действия зерновой сделки. Озеров уточнил, что Россия уже помогала африканским странам. К примеру, в Малави и Кению направила несколько партий удобрений.