Лондон, 20 июля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Неизвестные в ночь на 20 июля атаковали корабль в Красном море у берегов Эритреи, в 64 морских милях от Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании.

Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Reuters со ссылкой на осведомлённый источник отметил, что атаке подвергся контейнеровоз под флагом Либерии. В результате двух ударов судно получило незначительные повреждения, сказано в сообщении британского центра.

«Первая атака была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата, который взорвался в непосредственной близости от судна, причинив незначительные повреждения. Для второй атаки был использован безэкипажный катер, взорвавшийся рядом с судном», — отметила пресс-служба центра.

Позднее вблизи корабля вновь появлялись беспилотники, сказано также в сообщении. Экипаж находится в безопасности, идёт расследование обстоятельств происшествия, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее центр сообщал, что в Аденском заливе у берегов Йемена британский корабль подвергся атаке. Экипаж судна не пострадал.

Осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.

Лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси сообщал, что с ноября 2023 года атаке со стороны движения подверглись в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях. Атаки осуществлялись с использованием баллистических и крылатых ракет, а также дронов и безэкипажных катеров.