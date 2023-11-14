Лондон, 14 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Национальная команда Эритреи не будет принимать участие в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года. Федерация футбола Эритреи отказалась от участия футболистов в квалификации. Об этом 14 ноября сообщила газета The Guardian.

Loredana Sangiuliano/Global Look Press

Как уточнили источники, такое решение приняли из-за опасений, что игроки попытаются получить политическое убежище во время поездок за границу. Официально федерация пока не дала объяснений отстранения сборной.

Согласно статистике, с 2009 года свыше 60 игроков воспользовались своим статусом игроков сборной, чтобы попросить политического убежища в других государствах. Ещё семь игроков мужской сборной пропали без вести в Уганде после того, как помогли команде впервые выйти в финал Кубка КЕСАФА в декабре 2019 года.

Сборная Эритреи должна была выступить в группе E квалификации вместе с командами Марокко, Замбии, Конго, Танзании и Нигера.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира по футболу 2026 года примут 16 городов США, Мексики и Канады. Турнир пройдёт в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

Впервые на ЧМ-2026 сыграют 48 команд, они будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей.

14 ноября стало известно, что член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан, ставший чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом в 2021 году, неожиданно покинул расположение национальной команды после мирового первенства в Италии. Он сбежал в то время, как другие члены украинской команды отдыхали перед обратной дорогой. Как пояснил сам спортсмен, ему пришли уже две повестки о мобилизации, но он не имеет возможности решить этот вопрос.