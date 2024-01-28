Вашингтон, 28 января, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства обороны США.

Zuma/TASS

Согласно документам, которые не были обнародованы, планировалось, что государственные расходы на проведение учений составят «миллионы долларов». При этом речь идёт о ряде «проблемных» стран, в которых были свергнуты демократические правительства, либо против них выдвинули обвинения в нарушении прав человека, включая внесудебные казни и массовые изнасилования, — законодательство США запрещает представлять таким государствам помощь в сфере безопасности.

Ранее на этой неделе конгрессмены Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошёл военный переворот, не будут участвовать в совместных с США учениях. Издание отметило, что внезапное изменение планов Пентагона может стать результатом критики Белого дома со стороны демократов.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале крупнейших за десятилетие военных учений НАТО Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник — 2024»). В них в том числе участвует десантный корабль ВМС США Gunston Hall.

Как уточнил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, в них задействуют 90 тыс. военных из стран, входящих в альянс. При этом Британия собралась отправить для участия в Steadfast Defender — 2024 более 20 тыс. своих военнослужащих. В учениях также будет участвовать Швеция, которая подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года.

По информации СМИ, в ходе Steadfast Defender — 2024 будет имитация начала третьей мировой войны. Легенда учений предполагает, что вымышленное государство нападёт на одну из стран НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января заявил, что в Москве понимают истинные цели учений НАТО и против кого они нацелены. Он подчеркнул, что Москва никогда «не носила розовые очки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что планы НАТО провести у границ России масштабные учения являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы.