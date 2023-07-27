Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в рамках второго дня саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге продолжит серию встреч с лидерами африканских стран. Планируется, что российский лидер встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, президент собирается провести встречу с председателем президентского совета Ливии, а также еще раз выступить на форуме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский лидер провел переговоры с главами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор в рамках первого дня саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Помимо этого, он встречался с председателем комиссии Африканского союза.

При этом президент Зимбабве Эммерсону Мнангагве сообщил, что Владимир Путин подарил ему вертолёт. Российский лидер на приёме в честь глав африканских делегаций пообещал, что Россия готова продолжать помогать странам Африки, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом.

Он отметил, что между РФ и континентом установились прочные дружественные связи, и Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами этого региона.