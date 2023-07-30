Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Кронштадте у дверей нового Музея военно-морской славы тепло попрощался с африканскими лидерами.

Кадр из видео

«Министр обороны вас сопроводит в музей, а также командующий флотом. Хочу вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами все эти три дня», — сказал российский лидер.

Президент также заявил коллегам из Африки, что в Кронштадте стояли когда-то основные силы Балтийского флота, сейчас они перемещены в город Калининград. Глава государства также рассказал, что ещё до открытия посещал музей.

Путин также сказал африканским лидерам, что всё, о чем договорились на форуме Россия — Африка, будем исполнять. После этого он пожал лидерам руки на прощание и перекинулся с некоторыми из них парой слов.

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На военный парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ пригласили участников саммита Россия — Африка. В мероприятии, в частности, приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали, Эритреи и главы делегаций других стран. После парада Путин пообщался с африканскими лидерами на центральной трибуне.

Второй саммит Россия — Африка состоялся 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 49 африканских стран, из них около половины представили на самом высоком уровне. Мероприятие, как и ранее, прошло под девизом «За мир, безопасность и развитие».