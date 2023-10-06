Москва, 6 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Россия заканчивает работу над документами по поставкам зерна в Африку, заявил 6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы доделываем все документы», — сказал министр.

Он добавил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца-полутора.

Президент Владимир Путин 20 марта заявил, что Россия добросовестно исполняет все свои обязательства по поставкам в африканские страны продуктов питания, удобрений и топлива. Глава государства отметил, что Москва готова поставлять удобрения странам Африки бесплатно, но Запад не даёт этого делать.

На саммите Россия ― Африка в июле Путин заявил, что особо нуждающимся в продовольствии странам, таким как Буркина-Фасо, Сомали, Зимбабве, Эритрея, Россия бесплатно поставит по 25–50 тыс. тонн зерна. Патрушев на саммите рассказал, что Россия увеличила поставки пшеницы в Африку в три раза.

В августе министр сельского хозяйства сообщил, что Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тыс. тонн зерна.