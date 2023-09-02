Тель-Авив, Израиль, 2 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Свыше 100 человек, в том числе 30 полицейских, пострадали в столкновениях с участием выходцев из Эритреи в Тель-Авиве. Об этом 2 сентября сообщил портал Walla.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Эритрейское посольство организовало для соотечественников праздничное мероприятие. Живущие в городе беженцы пришли к зданию посольства, чтобы выразить протест в отношении действующих властей Эритреи. Манифестанты кричали, размахивали палками, бросали камни и бутылки в участников мероприятия, что в результате привело к столкновениям между выходцами из этой страны.

Полицейским пришлось использовать светошумовые гранаты, после чего протестующие переключили внимание на стражей порядка.

По данным издания, медицинский центр Шиба принял 24 раненых, состояние двоих из них оценивается как критическое. Другие медучреждения приняли ещё несколько десятков пострадавших.

В некоторых южных районах Тель-Авива продолжаются беспорядки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, которому доложили об инциденте, поручил принять меры по восстановлению общественного порядка.

В августе столкновения между сторонниками и противниками президента Эритреи Исайяса Афеворки произошли на культурном фестивале «Эритрея Скандинавия» в Стокгольме. Пострадали 55 человек, более 100 были задержаны.