Израиль наращивает непрямое присутствие в Африке. После фактического «освоения» Сомалиленда следующей точкой интереса стала Эритрея, где на протяжении десятилетий сохраняется внутриполитическая нестабильность.

ИА Регнум

Израиль мыслит стратегически и хочет, опираясь на несистемную оппозицию и политэмигрантов, создать в Красном море постоянный противовес иранскому влиянию. Однако такая идея пришлась по нраву далеко не всем даже внутри Израиля.

«Бригада за Родину»

Эритрейские оппозиционеры в изгнании гордо именуют себя «Бригадой Нхамеду», что приблизительно переводится как «Бригада за Родину», и называют главной целью борьбы создание «эмигрантской силы», которая вернется в Эритрею и свергнет власть Исайяса Афеворки — с оружием в руках или в результате избирательных процедур.

Формально движение существует с 2022 года и одновременно находится сразу в трех странах — США, Израиле и Эфиопии (причем лидер движения Бейене Герзгихер постоянно проживает в Аддис-Абебе).

Однако со временем израильский трек стал всё больше выдвигаться на передний план. Именно на базе эритрейской общины Израиля, одной из самых многочисленных в регионе, начали формироваться первые органы постоянного управления оппозицией в изгнании на местах, а активисты Аткельти Авраам Михаэль и Молу Султан смогли выстроить коммуникацию с израильским руководством, добравшись до уровня канцелярии премьер-министра.

И хотя эти контакты носят преимущественно скрытый характер, прежде эритрейская оппозиция таких высот не достигала.

Другим явным сдвигом можно считать появление в 2023 году в Израиле собственных уличных эритрейских бойцов — групп молодежи, которые затевают драки с «пятой колонной». Чаще всего это другие фракции эритрейских беженцев, которые хоть и не поддерживают администрацию Афеворки, не желают стране гражданской войны.

И хотя лидеры движения трактуют это как «гражданский порыв» отдельно взятых персон, за акциями уличных бойцов замечена четкая внешняя координация. Полиция и спецслужбы Израиля также смотрят на эти стычки сквозь пальцы.

При этом окончательно структуры «Бригады Нхамеду» оформились только к осени 2026 года — когда движение приняло новую политическую программу, а также заявило о готовности выдвигать собственных кандидатов для участия в борьбе за высокие посты в Эритрее.

И заявление это прозвучало именно с собрания в Тель-Авиве, а первые «альтернативные выборы» оппозиции прошли в тот же день в израильском Нес-Ционе, что стало довольно четким сигналом о полноценном включении Израиля в игру.

Выгодное положение как проклятие

Почему Израиль, долгое время называвший происходящее в Эритрее «сугубо африканским делом», вдруг заинтересовался судьбой оппозиции в изгнании?

Наиболее очевидная причина — географическая. Под формальным контролем Эритреи находится часть красноморского бассейна, в том числе архипелаг Дахлак, что неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива.

Для Израиля это важно с точки зрения морских коммуникаций, наблюдения за региональными противниками и общей безопасности Красного моря. Особенно с учетом нестабильной ситуации в районе Баб-эль-Мандеба.

Однако для создания форпостов израильтянам нужна хотя бы формальная привязка к какой-либо оппонирующей правительству силе. И «Бригада Нхамеду» прекрасно подходит под эти цели — тем более что, судя по опыту прежнего присутствия на йеменском архипелаге Сокотра, находиться бок о бок с израильскими спецами противникам режима не обязательно.

Интересно и то, что период резкой активизации контактов Израиля и подполья хронологически совпал с началом успешного контрнаступления проиранских сил на побережье Йемена. А до этого бурное взаимодействие шло в 2023–2024 годах, когда хуситы ввели морскую блокаду израильских портов.

Это косвенно указывает на то, что еврейское государство делает серьезную ставку на эритрейскую оппозицию и готовится рано или поздно разыграть этот геополитический козырь.

«Такие друзья нам не нужны»

Впрочем, идею пестовать на израильские деньги будущий «правильный режим» в Эритрее в самом Израиле разделяют далеко не все.

Амбициозный проект воспринимают как навязчивую идею премьера Биньямина Нетаньяху и узкой группы его соратников, в то время как оппозиционные и центристские круги считают такие игры с отложенной выгодой опасными для нацбезопасности.

Массовые столкновения между сторонниками и противниками режима Афеворки на улицах Тель-Авива в 2023 году (которые, как считается, инициировали сторонники «Бригад Нхамеду») израильские либералы до сих пор вспоминают как пример рикошета неудачных внешнеполитических комбинаций кабинета Нетаньяху.

AP/ТАСС Столкновения эритрейских беженцев и полиции Израиля в Тель-Авиве

Помимо этого, противники сближения с эритрейской оппозицией указывают на ее чрезмерную маргинализированность. Более 80% эритрейцев Израиля не имеют официального статуса беженца и живут под режимом временной защиты, их правовые и социальные блага гораздо скромнее по сравнению с обычными израильтянами.

Представители общины, особенно молодежь, регулярно сбиваются в банды и попадают в криминальные сводки, а авторитет руководителей — как местных, так и живущих за океаном — не безусловен. А потому любые попытки заигрывать со столь нестабильной массой народа могут оказаться в конечном счете бесплодными.

«Ястребиный» и реваншистский лагерь — который с учетом их риторики должен поддерживать любые шаги правительства по расширению влияния вовне — также не слишком радуется растущему «эритрейскому направлению».

Ультраправые консерваторы считают, что государство должно тратить деньги не на чужую оппозицию, а на собственную патриотично настроенную молодежь. И в первую очередь — в достаточной мере обеспечивать уверенный натиск на Западном берегу реки Иордан, в южных районах Ливана и в Газе — откуда, по мнению израильских «ястребов», сегодня исходит наиболее ощутимая угроза.

При этом Нетаньяху пока не спешит трубить о солидарности с эритрейской оппозицией — в отличие от сомалилендских партнеров, «Бригада Нхамеду» не имеет особого влияния непосредственно в своей стране, а преждевременная публичная поддержка может сорвать скрытое проникновение агентов в страну.

Вместо этого израильские спецпосланники помогают партнерам пробить дорогу в Вашингтон и получить от Белого дома благословение на «демократическую борьбу».

При этом Израиль не хочет быть на переднем крае революционной борьбы и лоббирует перенос центра управления оппозицией в Эфиопию, чтобы основные публичные издержки от кризиса впоследствии понесла Аддис-Абеба. В то время как израильтяне будут пожинать плоды от прежней поддержки лоялистов без побочных потерь.

Однако вспомнят ли в таком случае лидеры «Бригады Нхамеду» после завершения конфликта израильских спонсоров — вопрос открытый. И в кулуарах правительства он звучит всё чаще.