Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Удерживание российских удобрений в портах ЕС — это игра человеческими жизнями, никаких объективных причин, чтобы не пускать грузы в африканские страны, нет, заявила 26 июля постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.

РИА Новости/Денис Абрамов

Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что в европейских портах заблокированы сотни тысяч тонн российских удобрений и что пока удалось отправить лишь 34 тыс. тонн в Кению и 20 тыс. тонн в Малави, дипломат отметила, что проблема лежит в политической плоскости.

«Причины удерживать эти удобрения нет. Это захват. Это игра жизнями людей», — процитировало Тесфамариам РИА Новости.

Дипломат заявила, что заявления западных стран о желании помочь Африке лживы, поскольку на деле возникают препятствия, а не помощь. Западные страны могли бы дать возможность Африке получить российские удобрения, но этого не происходит.

Она добавила, что особенно минеральные удобрения нужны Нигерии, Эфиопии, Судану, Мали.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», говоря о том, что зерновая сделка потеряла смысл, рассказал о препятствиях со стороны западных стран для безвозмездной передачи Россией удобрений беднейшим странам.

Россия 17 июля отказалась продлевать зерновую сделку, соглашение о которой 22 июля прошлого года российская стороны подписала с ООН и Турцией. Также договорённость с ООН и Турцией заключил Киев.

В рамках российские военные предоставили безопасный морской коридор для транспортировки с Украины сельскохозяйственных грузов, включая удобрения. Предполагалось, что зерно поступит в беднейшие страны.

Однако ни одно из условий, на которых Москва согласилась предоставить зерновые коридоры, западные страны не выполнили. Европейцы не дали возможность беднейшим странам получить российские удобрения и зерно, отправляемые на безвозмездной основе.