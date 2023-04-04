Москва, 4 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Линн Трейси

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении.

Глава государства примет верительные грамоты у послов: Линн Мари Трейси (США), Ролан Робер Галараг (ЕС), Башар Джаафари (Сирия), Кахтан Таха Халаф Джанаби (Ирак).

Уточняется также, что верительные грамоты вручат прибывшие послы из Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Северной Македонии, Брунея, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Камбоджи, Гвинейской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США утвердил Линн Трейси в должности посла в России в декабре 2022 года. В 2014–2017 годах она уже работала в Москве, занимая пост заместителя главы дипломатической миссии. Посол 30 января прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот. МИД России предупредило американское посольство о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Послу США передали соответствующую официальную ноту. В ней говорится, что посольство продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о российских вооружённых силах.