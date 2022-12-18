Малабо, 18 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Экваториальной Гвинее по обвинению в коррупции задержали двух журналистов с государственного телеканала, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Стало известно, что задержание журналистов телеканала TVGE произошло 17 декабря. Задержанные находятся под следствием, их подозревают в получении взятки в размере €1,2 тысяч за причастность к недобросовестной рекламе одной из компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом, подписанным президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, в богатой нефтью центральноафриканской стране отменили смертную казнь.

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