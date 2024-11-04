Малабо, 4 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Неизвестные слили в сеть более 300 порнороликов, на которых запечатлён мужчина похожий на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом пишет камерунский портал New Stories Africa.

«Несмотря на то, что сексуальные записи Бальтасара Эбанга Энгонги очень хорошо сняты, он отрицает причастность к ним. Он утверждает, что стал жертвой кампании, направленной на очернение его репутации», — говорится в публикации.

Уточняется, что публикация порнографических видео произошла вскоре после того как чиновника задержали по делу о коррупции и провели обыски в его кабинете. Согласно статье, Энгонга является одним из самых популярных общественных деятелей Экваториальной Гвинеи, у него есть жена и шестеро детей.

В материале говорится, что среди участников видео множество разных женщин, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а некоторые другие — на жён министров.

В настоящее время Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Генпрокуратура хочет попробовать привлечь его за распространение инфекции среди населения.

В материале также указано, что Бальтасар является сыном нынешнего президента интеграционного объединения CEMAC Бальтасара Энгонги Эджу. СЕМАС — интеграционное объединение стран Западной Африки, включающее помимо Экваториальной Гвинеи также Габон, Камерун, Чад и Центральноафриканскую республику (ЦАР).

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Турции арбитр местной футбольной суперлиги 26-летняя Элиф Караарслан и инспектор ФИФА 61-летний Орхан Эрдемир были отстранены от футбола после того, как в Сеть попало секс-видео, на котором запечатлена их связь. Девушка опровергла обвинения, заявив, что видео является монтажом, выполненным с помощью искусственного интеллекта, а мужчина, в свою очередь, заявил, что связь между судьями в целом не запрещена.