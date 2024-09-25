Москва, 25 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 сентября проведёт переговоры с президентом республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который находится в Москве с рабочим визитом, сообщила 25 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«26 сентября в Кремле состоятся переговоры Владимира Путина с президентом республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, а также актуальную международную и региональную тематику.

Кроме того, в этот же день Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в ноябре 2023 года в Ново-Огарёво. Владимир Путин тогда подчеркнул, что Мбасого неоднократно посещал Москву и в России считают его надёжным другом.