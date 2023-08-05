Москва, 5 августа, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Россия планирует открыть несколько посольств в Африке, чтобы обеспечить максимальную представленность дипмиссий на континенте, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растёт, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях», — сказала она.

По словам Захаровой, до конца 2023 года должно состояться открытие дипмиссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

Россия вместе с партнёрами приступила к обсуждению вопросов технического характера, добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров рассказал, что РФ готовится открыть посольства практически во всех странах африканского континента. Дипломат назвал решения о закрытии российских посольств в Африке в 1990-е годы «не вполне разумными» и указал, что создавшуюся ситуацию необходимо выправлять. При этом он признал, что процесс будет длительным.