Москва, 3 ноября, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил свою страну в качества места провидения саммита Россия — Африка. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита Россия – Африка

«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия — Африка, если он может состояться на Африканском континенте», — сказал глава республики.

Мбасого отметил, что Экваториальная Гвинея уже принимала различные конференции и на её территории имеется необходимая инфраструктура. Президент также напомнил, что его страна не подписывала договор Международного уголовного суда.

Он подчеркнул, что Экваториальная Гвинея отвергает указанный документ и осуждает стремление ряда государств навязывать свою волю другим. Мбасого назвал свою республику свободным и безопасным пространством, которое не потерпит внешнего давления.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Санкт-Петербурге прошёл второй саммит Россия — Африка. Участники мероприятия приняли совместную декларацию, а также план действий для расширения сотрудничества Москвы со странами континента.

Владимир Путин, комментируя саммит, заявил, что встреча прошла на хорошем уровне и завершилась с хорошими результатами. Он добавил, что Россия и африканские страны подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства.

29 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в попытках сорвать саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что эти планы провалились. Вместе с тем Захарова выразила мнение, что подобные действия будут продолжаться.

5 августа Мария Захарова заявила, что Россия до конца 2023 года откроет свои дипломатические миссии в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Официальный представитель МИД уточнила, что РФ стремится обеспечить максимальную представленность дипмиссий в Африке.