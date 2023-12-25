Москва, 25 декабря, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств, сообщил 25 декабря статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Владимир Гердо/ТАСС

«Согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — рассказал он в интервью KP.RU.

Иванов добавил, что в планах ведомства также открыть дипломатические и консульские миссии в ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших ключевыми в соответствии с новой Концепцией внешней политики России.

Как сообщало ИА Регнум, в августе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия откроет несколько посольств в Африке, чтобы обеспечить максимальную представленность дипмиссий на континенте. Она пояснила, до конца 2023 года откроются представительства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что запланированное открытие посольства России в Буркина-Фасо поможет развитию сотрудничества между странами. Российское посольство в Буркина-Фасо прекратило свою деятельность в 1992 году.