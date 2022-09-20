Малабо, 20 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В соответствии с новым законом, подписанным президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, в стране отменяется смертная казнь, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на государственное телевидение.

Экваториальная Гвинея

Смертная казнь «полностью отменена» в богатой нефтью центральноафриканской стране после того, как президент подписал новый уголовный кодекс.

По данным Amnesty International, последняя официальная казнь в Экваториальной Гвинее была приведена в исполнение еще в 2014 году, однако международные неправительственные организации и ООН регулярно обвиняют власти страны в похищениях людей, незаконных задержаниях и пытках.

Смертная казнь остается законной в более чем 30 африканских странах, хотя и в них лишь около половины применяли такую меру наказания в последние годы.

«Я пишу прописными буквами, чтобы запечатлеть этот уникальный момент: ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ОТМЕНИЛА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ», — написал в соцсети вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, один из сыновей главы государства, считающийся его вероятным преемником.