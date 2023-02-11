Малабо, 11 февраля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Власти Экваториальной Гвинеи ввели запрет на передвижение и поместили на карантин более 200 человек после вспышки неизвестной болезни, вызывающей геморрагическую лихорадку, и смерти восьми пациентов, заявила 10 февраля журналистам министр здравоохранения Митоха Ондо’о Айекаба.

(сс) UNMEER Борьба с вирусом

По ее словам, специалисты в экстренном порядке проверяют анализы пациентов. Вспышка была зарегистрирована 7 февраля.

Согласно предварительному расследованию, больные принимали участие в похоронной церемонии. Айекаба также сообщила, что власти продолжают отслеживать все контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре по всей территории Судана было выявлено несколько случаев неустановленных инфекционных заболеваний.