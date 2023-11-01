Москва, 1 ноября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 2 ноября переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который посетит Москву с официальным визитом, сообщили 1 ноября в Кремле.

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.

Путин также обсудит с президентом Экваториальной Гвинеи развитие связей России со странами Центральной Африки.

Как сообщало ИА Регнум, в августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва планирует открыть несколько посольств в Африке. Она уточнила, что до конца 2023 года должно состояться открытие дипмиссий России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

Республика Экваториальная Гвинея расположена в западной части Центральной Африки. Граничит на севере с Камеруном, на юге и востоке — с Габоном, а также имеет морскую границу с Нигерией. На выборах в апреле 2016 года президента Теодоро Обианга Нгема Мбасого переизбрали. У власти он находится с 1982 года.