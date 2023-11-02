Ново-Огарево, Московская область, 2 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Ново-Огарёво лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Встреча Владимира Путина с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого

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«Уважаемый господин президент, я очень рад видеть вас в России, в Москве. В следующем месяце мы отмечаем юбилей — 55 лет установления дипломатических отношений», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Мбасого неоднократно посещал Москву, и в России считают его надёжным другом.

В Кремле 1 ноября, анонсируя визит Мбасого в Москву, сообщили, что Путин обсудит на переговорах с ним перспективы сотрудничества в разных сферах. Также на встрече планируется обсудить развитие связей России с государствами Центральной Африки.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о планах открыть ряд посольств в Африке, а также нарастить число российских сотрудников в уже действующих дипмиссиях. Она заявила, что до конца 2023 года планируют открыть посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

Мбасого стал президентом Республики Экваториальная Гвинея в 1979 году. В апреле 2016 года его очередной раз переизбрали на выборах.