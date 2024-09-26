Москва, 26 сентября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщила пресс-служба главы государства.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Мбасого находится в России с рабочим визитом. Пресс-служба опубликовала кадры начала встречи лидеров.

«В повестке дня — перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, актуальная международная и региональная тематика», — сказано в сообщении.

Кроме того, ранее 26 сентября президенты России и Экваториальной Гвинеи выступили на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в ноябре 2023 года в Ново-Огарёво. Путин тогда подчеркнул, что Мбасого неоднократно посещал Москву и в России считают его надёжным другом. На встрече обсуждалась в том числе тема развития взаимодействия РФ с государствами Центральной Африки.