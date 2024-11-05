* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 5 ноября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Деятельность лихтенштейнской международной неправительственной организации (НПО) участников интеллектуальных игр — Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS)* признала нежелательной в РФ Генпрокуратура России. Об этом 5 ноября сообщаетсяна сайте надзорного ведомства.

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НПО объединяет более 200 участников спортивных версий игр, сходных по замыслу с «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра», а также родственных им игр из стран Северной Америки, Европы и Азии.

Положения устава организации запрещают участие политической деятельности, однако фактически IAIS (организация, признанная в РФ нежелательной) распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию власти Российской Федерации, её внешней и внутренней политики.

НПО принимает участие в антироссийских пропагандистских кампаниях, которые инициируются из-за рубежа, и их целью является продвижение протестных и деструктивных идей в России. При этом командам из России и Белоруссии запрещается выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах. В организации действует регламент, предусматривающий отстранение от соревнований под эгидой IAIS* участников игр, поддерживающих спецоперацию.

Кроме того, в мероприятиях организации принимают участие иноагенты и участники иностранных НПО, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырёх неправительственных организаций из Чехии и Германии, которые функционируют под единым руководством. Организации регулярно помогают подразделениям ВСУ закупать автомобили, беспилотники, одежду и другие товары, распространяют фейки о российских властях и армии, демонизируя образ России, проводят антироссийские мероприятия с участием иностранных и международных НПО, деятельность которых также признана нежелательной на территории РФ.