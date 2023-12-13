Москва, 13 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Для ряда категорий граждан европейских стран отменили визовые льготы, выросла стоимость российских виз, сообщили 13 декабря на сайте Госдумы.

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Отмечается, что Госдума приняла закон о повышении сбора при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы. Он вносит изменения в закон о приостановлении Россией действия отдельных положений международных договоров ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией об упрощении выдачи виз.

«В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определённые Постановлением правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 889 «Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий», — сообщили в Госдуме.

В результате стоимость российских виз вырастет в пределах $50–300 — в зависимости от срочности и кратности. Соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отметили на сайте Госдумы.

Также закон вводит ограничения на безвизовый въезд дипломатов и упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из ЕС и из вышеперечисленных стран.

Отдельные категории европейских граждан смогут получить российскую визу без оформления приглашений в территориальных органах МВД России.

Это касается предпринимателей, а также тех, кто участвует в научной, культурной или творческой деятельности, близких родственников проживающих в России граждан европейских стран, водителей-дальнобойщиков.

Распространяется эта возможность на участников международных спортивных мероприятий и официальных программ обмена между породнёнными городами, а также на направляющихся на учёбу и стажировку в Россию школьников, студентов, аспирантов.

Госдума 16 ноября приняла в I чтении законопроект о приостановке действия ряда положений международных договоров России об упрощении выдачи виз гражданам европейских стран.

Нововведение ввели для синхронизации режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

В Госдуме напомнили, что власти этих государств в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией об упрощении выдачи виз и в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий упрощённую выдачу виз некоторым категориям граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии и ЕС.