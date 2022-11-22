Брюссель, 22 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Количество заявлений о предоставлении убежища растет по всей Европе. Число ищущих приюта в ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне выросло на 58% в 2022 году по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 578 875 человек, согласно данным европейского агентства по вопросам предоставления убежища. Об этом сообщает Financial Times.

Беженцы

Этот наплыв не учитывает миллионов беженцев с территории б. УССР, чьи заявления рассматриваются в рамках отдельной системы. Если учесть и их, то число ищущих защиты только в одной Германии составит 1,1 млн человек, что чуть меньше общего числа беженцев, прибывших во время сирийского кризиса 2015–2016 годов.

«Система приема беженцев полностью перегружена», — говорит Давид Фогель из бельгийской благотворительной организации «Врачи без границ» (MSF).

Плохие санитарные условия, приводящие к вспышкам чесотки и дифтерии, заставили MSF пойти на беспрецедентный шаг и открыть клинику неотложной помощи на улице возле здания в центре Брюсселя, где рассматриваются заявления о предоставлении убежища. Фогель охарактеризовал медицинскую ситуацию как «ужасную».

В Германии спешно создаются приюты и переоборудуются спортивные залы и общежития. Глава Deutsche Städtetag, ассоциации немецких городов и поселков, Хельмут Деди бьет тревогу из-за растущего числа беженцев. По его словам, многие города уже исчерпали свои возможности по приему просителей убежища.

Берлин говорит, что все его приюты забиты до отказа. На территории закрытых аэропортов «Тегель» и «Темпельхоф» планируется установить палатки, каждая из которых рассчитана на 400 человек.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая не разрешила судну с мигрантами, спасенными в Средиземном море, пришвартоваться в итальянском порту, назвала бесконтрольную нелегальную миграцию из Африки и Азии угрозой для страны.

«Учитывая большой приток беженцев, мы вынуждены признать, что наши возможности ограничены», — заявил представитель государственного секретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мор.

По его словам, в Бельгии не хватает персонала для работы в центрах размещения просителей убежища и подходящего жилья, а кроме того, местные власти не спешат открывать такие центры.

Юрист фирмы DNH Legal, представляющей интересы беженцев, Сесиль Гимерс говорит, что в условиях нехватки жилья даже детям, которым традиционно уделяется первостепенное внимание, приходится спать на улице.