Берн, 2 октября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Швейцария чаще других стран стала отказывать России в правой помощи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Александр Вильф/РИА Новости Берн

«Больше всего отказов — 22 — последовало из Швейцарии», — говорится в материале.

По данным ведомства, с начала 2023 года иностранные государства отказали исполнять 32 запроса о правовой помощи, из них 28 отказов содержали политический мотив. В целом Россия получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам в 2022-м и начале текущего года. Помимо Швейцарии России в экстрадиции обвиняемых также отказали Латвия, США, Чехия, Лихтенштейн.

В материале говорится, что отказы в выдаче в Австрии и Польше обосновали якобы возможным нарушением прав и свобод преследуемых лиц в России.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заявил, что эти решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а также принципу взаимности, которые Россия соблюдает. Он добавил, что отказы прежде всего связаны с русофобией, которая развивается в странах Запада.

При этом международно-правовое сотрудничество России с другими государствами продолжается. В 2023 году России выдали 111 обвиняемых.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле банки Швейцарии стали предупреждать россиян о закрытии счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Так, за юридической помощью обратились около десяти человек, которых неофициально обзванивали банковские сотрудники с предупреждением возможного закрытия счетов, если клиенты не перестанут оплачивать налоги в России. По словам управляющего партнёра швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, на банки давят власти Швейцарии, требующие ужесточения контроля за исполнением санкций против России.

Швейцария в июне присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС, введя ограничения на поставки высокотехнологичной продукции на российский рынок. Страна намерена перестать поставлять в Россию продукцию, относящуюся к современным технологиям.

По мнению доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, 11-й пакет санкций направлен на третьи страны, сотрудничающие с Россией.